Keçmiş boksçu Floyd Mayvezer nəvəsinə bahalı saat hədiyyə edib.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadla xəbər verir ki, o, 5 aylıq nəvəsi Kentrellə "Rolex" markasına məxsus 50 min dollarlıq (85 min manatlıq) qızıl qol saatı bağışlayıb.

Ziynət əşyası briliyant qaşlarla bəzədilib. Qeyd edək ki Kentrell, Floydun qız nəvəsidir.(publika.az)

