Yerə stadion böyüklükdə asteroid yaxınlaşır.

Metbuat.az-ın RİA Novosti-yə istinadən xəbərinə görə, bu barədə NASA-nın Araşdırma Mərkəzindən bildirilib. Hesablamalara görə, təxminən 213 metr diametrli 2020 XU6 asteroidi planetə təxminən dörd milyon kilometr məsafədə yaxınlaşacaq.

Bu gün həmçinin Yer yaxınlığından 5.6 milyon kilometr yaxın məsafədə 23 metr diametrli 2020 BV9, 9 milyon kilometr məsafədə isə 40 metr diametrli 2021 CC5 asteroidləri də keçəcək.

