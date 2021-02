Dünya Səhiyyə Təşkilatının Bölgə direktoru Hans Kluq koronavirusla bağlı avcib açıqlamalar verib.

Metbuat.az bildirir ki, Danimarka mediasına danışan Kluq 2021-ci ilin də koronavirus ili olacağını, ancaq 2022-ci ildə pandemiyanın başa çatacağını bildirib:

"2022-ci ildə pandemiyanın sona çatacağını düşünürəm. Virus yenə də mövcud olacaq, lakin məhdudiyyətlərə ehtiyac olmayacaq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.