Özünü 20-ci mərtəbədən atan Sevilin ölümündən öncəki son anları - VİDEO

Bakıda 20 yaşlı Sevil Atakişiyevanın özünü binadan ataraq canına qəsd etməsi son günlərin ən çox müzakirə edilən mövzusudur. Hadisə fevralın 18-də, Xətai rayonu, Yeryemenko küçəsindəki çoxmərtəbəli binaların birində baş verib.

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisədən dərhal sonra sosial şəbəkələrdə Sevil Atakişiyevanın çoxsaylı mesajları yayılaraq, geniş müzakirəyə səbəb oldu.

20 yaşlı gənc qızın intihardan öncəki görüntüləri müşahidə kamerasına tuş gəlib. 20-ci mərtəbədən özünü aşağı atan qız binaya girərkən mühafizə əməkdaşlarını aldıb və binaya daxil olub. Binaya girdikdən 15 dəqiqə sonra intihar hadisəsi baş verib.

Sevilin intihardan bir müddət öncə qeydə alınan son görüntülərini təqdim edirik:

