Kafe və restoranlar işləyirsə, toylara niyə icazə verilmir? - VİDEO

Son günlər koronavirusa yoluxmanın sayında müşahidə olunan azalma karantin qaydalarının bir az da yumşaldılacağı ehtimalını artırıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hazırda orta məktəblərdə ənənəvi təhsil qismən bərpa olunub, kafe və restoranların fəaliyyətinə icazə verilib.

Mövcud vəziyyətdə hələ də bağlı qalan sahələr var. Növbəti yumşaldılmalara gedilərsə, hansı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılacağı maraqla gözlənilir.

ARB 24-ün keçirdiyi sorğuda iştirak edən vətəndaşların əksəriyyəti toylara qoyulan qadağanın aradan qaldırılmasının və metronun fəaliyyətini bərpasının tərəfdarı olduqlarını bildiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.