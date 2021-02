Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının aktyoru Cavid Telman xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az verir ki, aktyorun yaşadığı mənzildə partlayış olub.

Aldığımız məlumata görə, Cavid Telmanın vəziyyəti ağırdır. O, 5 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasnın yanıq şöbəsində müalicə alır. /Unikal.org

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.