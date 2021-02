May ayı ilə bağlı DƏHŞƏTLİ PROQNOZ açıqlandı - İllərlə davam edəcək

Nostradamus təxəllüsü ilə tanınan məşhur kahin Mişel de Notrdamla bağlı yayımlanan yeni sənədli film insanlar arasında həyəcan yaradıb.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Nostradamusun proqnozlarını təhlil edən mütəxəssislər irimiqyaslı vulkan püskürmələrinin və 3-cü dünya müharibəsinin yaxın vaxtlarda baş verəcəyini irəli sürüblər. Müharibə 30 ilə qədər davam edəcək. “Nostradamus mütəxəssisi” Bobbi Şaylerin iddiasına görə, yaxın vaxtlarda Böyük Britaniyada güclü daşqınlar gözlənilir. Hollivudda güclü zəlzələ baş verəcək və yeraltı təkanlar 1 gecə aramsız davam edəcək.

Nostradamus proqnozlarında 10 may tarixində dünyanı dəhşətli bəla gözlədiyini irəli sürsə də, həmin tarixin hansı ilə təsadüf etdiyini qeyd etməyib. Qeyd edək ki, buna qədər Nostradamusun Adolf Hitlerin həyatı, Londonda baş verən irimiqyaslı yanğın və digər hadisələr barədə düzgün proqnozlar verdiyi irəli sürülüb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

