Vaşinqton İranda həbs edilən amerikalıların azad edilməsi üçün Tehranla danışıqlar aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidentinin Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Ceyk Sallivan açıqlama verib. O bildirib ki, İran hökuməti hələlik müsbət cavab verməyib. Sallivan həmçinin qeyd edib ki, Vaşinqton nüvə məsələsini müzakirə etmək üçün İranla danışıqlar aparmağa hazırdır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

