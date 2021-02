Bakıda fəhlə iş zamanı ölüb.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, hadisə Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsində yerləşən “Sədərək” ticarət mərkəzində qeydə alınıb.

Orada tikinti işləri aparılan ərazidə fəhlə işləyən Bakı sakini Qayim Burcəliyev hündürlükdən yıxılıb. O, hadisə yerində dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı Qaradağ Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.