Bakıda iki nəfər özünü asıb

Bakıda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az “qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə fevralın 21-i səhər saat 10 radələrində Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsində baş verib.

1983-cü il təvəllüdlü Mürvət Valeh oğlu Allahverdiyev yaşadığı evdə özünü asaraq intihar edib.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Bundan başqa, fevralın 21-i gecə saat 01:00 radələrində Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsində kirayədə yaşayan Masallı rayon sakini, 1977-ci il təvəllüdlü Nicat Gülağa oğlu Şirəliyev evdə özünü asıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.