“İlk səfərlərimdən biri yaxın və dost ölkəmiz Azərbaycana olacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın baş naziri vəzifəsinə namizəd İrakli Qaribaşvili parlamentdə çıxışında deyib.

