Rusiyaya qarşı yeni həmlə - Nazirlər qərarını açıqladı

Avropa Birliyi ölkələrinin Xarici İşlər nazirləri Brüsseldə bir araya gəlib.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, toplantının əsas müzakirə mövzularından biri Rusiya ilə bağlıdır. Diplomatlar rusiyalı müxalifətçi Aleksey Navalnının həbsi ilə bağlı Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaların tətbiqini nəzərdən keçirir.

Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Jozep Borrel bəyan edib ki, insan hüquqlarının pozulmasına görə, rusiyalı rəsmilərə sanksiyaların tətbiq edilməsi qaçılmazdır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

