Meksikanın Verakrus əyalətində hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az CNN-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə zamanı göyərtədə azı 6 nəfər olub və onların hamısı həyatını itirib. Layner havaya qalxarkən zolaqdan çıxaraq, alovlanıb. Yerli mənbələrin iddiasına görə, qəzaya uğrayan “Learjet 45 XR” tipli təyyarədə hadisə zamanı yüksək rütbəli zabitlər də olub. Hadisənin səbəbləri ilə bağlı rəsmi açıqlama verilməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.