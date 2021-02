Şuşada yeni bir otel tikiləcək.

Metbuat.az banker.az-a istinadən xəbər verir ki, Staycation Hotel & Villas-ın Şuşada tikilməsi təklif olunub.



Bu otel Suşada təklif olunan bir layihənin versiyasıdır. Layihənin yeni versiyasından görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.