SON DƏQİQƏ! Bakıda gənc qadın özünü binadan atan zaman...- ANBAAN VİDEO

Bakı şəhəri Nizami rayonu Qara Qarayev metrosstansiyası yaxınlığında gənc qadın intihara cəhd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hadisə şahidləri Baku.ws-in “qaynar xətti”nə məlumat veriblər.

Bildirilir ki, yaşı təxminən 35 olan Aynurə adlı qadın Əli Vəliyev 7 ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli binanın damına çıxaraq özünü atmaq istəyib.

Əraziyə Nizami rayonu Polis İdarəsinin 25-ci polis bölməsinin əməkdaşları cəlb olunub. Qadın polis əməkdaşlarının səyi nəticəsində fikrindən daşındırılıb və xilas edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

