Bu gündən Milli Məclisin deputatlarının vaksinasiyasına başlanılıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, artıq bir neçə deputat birinci mərhələdə vaksinasiyadan keçib. Virusu keçirmiş deputatlarda isə virusa qarşı antitellərin müəyyən edilməsi üçün analizlər götürülüb.

Deputatlar arasında vaksinasiya könüllü şəkildə aparılır.

