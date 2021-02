İtaliyanın Konqo Demokratik Respublikasındakı səfiri Luka Attanasio həlak olub.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, hadisə BMT-nin avtomobil karvanına hücum zamanı baş verib. Hücum zamanı səfirlə yanaşı 2 nəfər və 1 italyan hərbçi də həlak olub. Məlumata görə, silahlılar hücumu rəsmi nümayəndələri girov götürmək üçün həyata keçirsə də, planları baş tutmayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.