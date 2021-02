Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana qarşı sui-qəsdə cəhd edilməsi haqqında məlumat yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda məlumatı sosial media fəalı Anna Baqdasarıyan yazıb.

O, səhər saatlarında N.Paşinyanın kartecinə silahlı hücum olduğunu bildirib. Hücum zamanı baş nazirin xəsarət aldığı bildirilir.

Ətraflı süjeti təqdim edirik:

