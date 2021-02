Rusiyadan Türkiyə ordusuna qarşı SENSASİYON ADDIM - Hərbi əməliyyatlardan əvvəl...

Türkiyə ordusunun İraqın Gara bölgəsində həyata keçirdiyi əməliyyat zamanı təslim olan PKK terrorçusu sensasiyon etiraflar edib.

Metbuat.az Türkiyə mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, terrorçu onlara iki ölkənin kəşfiyyat məlumatları ötürdüyünü etiraf edib. Onun sözlərinə görə, Türkiyə ordusu əməliyyat keçirməzdən 30 dəqiqə əvvəl Rusiya və ABŞ kəşfiyyatı PKK terror təşkilatına hədəfə alınacaq məntəqələr barədə məlumatlar verib.

Nəticədə terrorçular ərazini tərk edərək, türk qırıcılarının hücumlarından yayına biliblər.

Anar Türkeş / Metbuat.az

