Britaniya ordusunun Çin və Rusiya peyklərinə hücum planı üzə çıxdı

Böyük Britaniya mümkün müharibə zamanı Çin və Rusiya peyklərinə hücum edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Daily Express” portalı Müdafiə Nazirliyindəki mənbəyə istinadən belə məlumat yayıb. Məlumata görə, Britaniyanın Kosmik Komandanlığı mümkün hərbi münaqişələr zamanı düşmən peyklərinin sıradan çıxarılmasına dair təlimlər keçirib. Hava Qüvvələri komandanı Maykl Viqston bildirib:

"Gələcəkdə baş verəcək müharibə kosmosdan başlamaya bilər. Lakin müharibənin sürətli şəkildə kosmosa daşınacağına dair şübhəm yoxdur".

Anar Türkeş / Metbuat.az

