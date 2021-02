Müğənni Xatun Əliyevanın stilist qardaşı Balaş qəflətən vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı yaxınları "Qafqazinfo"ya təsdiq ediblər. Balaşın hansı səbəbdən dünyasını dəyişdiyi hələlik məlum deyil.

