ABŞ Prezidenti Co Bayden koronavirusdan ölən 500 min ölkə vətəndaşının xatirəsinə matəm elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu dövlət başçısının mətbuat katibi Cen Psaki brifinqdə deyib.

Onun sözlərinə görə, ölkədə bayraqları beş gün ərzində endirilmiş vəziyyətdə olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.