Bu gün Azərbaycan Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən qəbul ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Türkiyə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb.

Görüş Ankarada prezident iqamətgahında baş tutacaq.

