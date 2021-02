Mərkəzi Bank problemli kreditlərin həcmini açıqladı

Azərbaycanda problemli kreditlərin həcmi 2021-ci il fevralın 1-nə kimi 900,4 milyon manat olub.

Metbuat.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, problemli kreditlərin həcmi bu ilin yanvar ayında 7,3 milyon artıb. Yanvarın 1-nə problemli kreditlərin həcmi 893,1 milyon manat idi.

Rəsmi statistikaya əsasən, 2011-ci ilin əvvəlinə vaxtında qaytarılmayan kreditin məbləği 492,9 milyon manat olub. 2012-ci ilin əvvəlinə məbləğ 633,8 milyon manata, 2013-ci ilin əvvəlinə 748,8 milyon manata, 2014-cü ilin əvvəlinə 792,8 milyon manata qalxıb.

2015-ci ilin əvvəlinə problemli kreditlərin 976,3 milyon manat həddində olduğu açıqlanıb.

2015-ci il fevralın 21-də və dekabrın 21-də baş vermiş iki devalvasiya ilə ABŞ dollarının rəsmi kursu 0,7844 manatdan 1,5594 manata yüksəlib. Bu, problemli kreditlərin artımına rəvac verib.

2016-cı ilin əvvəlinə 1 milyard 508,5 milyon manat məbləğində problemli kredit qeydə alınıb.

2017-ci ilin əvvəlinin göstəricisi 1 milyard 472,6 milyon manat olub.

2018-ci ilin əvvəlinə ödəniş vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 1 milyard 626,7 milyon manat, 2019-cu ilin əvvəlinə 1 milyard 585 milyon manat göstərilib.

Prezident İlham Əliyevin 28 fevral 2019-cu il fərmanı fiziki şəxslərlə 2012-ci il yanvarın 1-dən bağlanmış kredit müqavilələri üzrə gecikən borclar üçün devalvasiya kompensasiyaları nəzərdə tutub. Fərmana əsasən, 2015-ci il fevralın 21-nə xarici valyutada olan əsas kredit borcu üzrə 1 ABŞ dollarına 25 qəpik, həmin il dekabrın 21-nə xarici valyutada əsas kredit borcu üzrə 1 ABŞ dollarına 60 qəpik kompensasiya ödənib.

2020-ci ilin əvvəlində ödəniş vaxtı keçmiş kreditlərin 1 milyard 273,1 milyon manat həddində olduğu açıqlanıb.

