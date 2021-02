Xəbər verdiyimiz kimi, Bakının Səbail rayonu, Badamdar qəsəbəsi, 1-ci Yaşayış Massivindəki fərdi yaşayış evlərindən birində 5 nəfərin meyiti tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səbail Rayon Prokurorluğundan verilən məlumata görə, ölənlərin dəm qazından boğulduğu ehtimal edilir.

Vəfat edənlərdən 4-ü tələbə, birinin isə usta olduğu deyilir. Tələbələrdən ikisi Şəmkir rayonundandır. (redaktor.az)

