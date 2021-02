Tbilisidə müxalifətin mitinqi Gürcüstan parlamentinin binası qarşısında davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, binanın önündə Rustaveli prospekti avtomobillərin hərəkəti üçün bağlanıb.

Aksiyaçılar qanunverici orqanın qarşısında çadır qurublar.

