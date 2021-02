Hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq olunub. Koronavirus səbəbindən daha bir məktəbdə əyani tədris dayandırıldı. Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında mühüm qanuna dəyişiklik olunub.



Metbuat.az günün ən vacib xəbərlər blokunu təqdim edir:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.