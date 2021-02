Bugünədək ölkə üzrə 207 mindən artıq vətəndaş birinci doz, 35 mindən artıq vətəndaş isə ikinci doz peyvəndi qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, birinci doz qəbul edən 50-64 yaşlarında olan vətəndaşlar 90 950 nəfər, ikinci doz qəbul edənlər 14 638 nəfər təşkil edir.

65-dən yuxarı vətəndaşlar 75 762 nəfərə birinci doz, 1 312 nəfərə ikinci doz vaksin vurulub.

