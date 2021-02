Ötən ilin dekabrında 23 il çalışdığı Xəzər TV ilə yollarını ayıran aparıcı Zaur Kamal indi də ARB telekanalındakı fəaliyyətini sonlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, ATV telekanalında işə başlayıb.

Zaur Kamal bu gün Vüsalə Əlizadənin aparıcısı olduğu verilişin saatında "7/7" adlı proqramla canlı yayıma çıxıb.

Qeyd edək ki, Zaur 106.3 FM-də dicey kimi fəaliyyət göstərir.

