Paytaxt Ankarada Azərbaycan və Türkiyə xarici işlər nazirləri arasında görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN-in "Twitter" səhifəsində məlumat paylaşılıb.



Qeyd edilib ki, Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov və Türkiyə Xaric İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu arasında görüş olub.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.