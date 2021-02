Əhaliyə ŞAD XƏBƏR - Güzəştlə satılan qazın limiti...

“Əhaliyə güzəştlə satılan qazın limiti məsələsinə yenidən baxılmalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında deputat Azər Badamov deyib.

“Dağlıq rayonlarının sakinləri digər regionlardan daha çox yanacaq yandırmağa məcburdurlar. Güzəştli qaz limiti məsələsində bütün əhaliyə, regionlara eyni yanaşma tətbiq edilib.

Ölkə əhalisinin 15 % qaz limitini aşır.

Bu 15 %-in içində dağlıq rayonlarda yaşayan insanlar 10 %-dən də az təşkil edir.

Tarif Şurasından dağlıq regionlarda yaşayan əhali üçün qaz limitini artırmağı xahiş edirəm”. /APA/

