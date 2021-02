Millimiz Moldovanı məğlub etdi

Bu gün futbol üzrə qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində sonuncu oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Siyasət Əsgərovun çalışdırdığı komanda Moldova seçməsi ilə üz-üzə gəlib.

Bakıdakı “ASK Arena”da keçirilən görüşün taleyini bir qol həll edib. Aysun Əliyevanın 46-cı dəqiqədə vurduğu qol yığmamıza qələbə qazandırıb.

Son olaraq bir neçə gün öncə İspaniya yığmasına 0:13 hesabı ilə uduzan millimiz yer aldığı D qrupunda bu oyuna qədər xal qazana bilməmişdi və sonuncu – 5-ci pillədə qərarlaşmışdı. Son oyundakı qələbə də yığmamızın mövqeyinə təsir etməyib. Belə ki, komandamız seçmə mərhələni qrup sonuncusu kimi başa vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.