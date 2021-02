Günün ulduz falı - 24 FEVRAL

Qoç - Titan və Himaliya sizə uğurla bahəm, problemlər də vəd edirlər. Hər işin bir nəticəsi var, onlar da müəyyənliklə fərqlənirlər. Çətinliklərlə qarşılaşsanız belə, inad və qətiyyətlə irəliləyin.

Yaşamaq çətindir, amma bilin ki, sizi himayə edən Təala həmişə, ən çətin anlarda belə, dadınıza çatacaq.



Bacarıq və biliklərinizdən yararlanın.

Situasiyaların inkişafını izləyin. Olaylarda ikinci məna, çox incə hazırlanmış intriqa aşkarlana bilər. Etiraf və ya komplimentlərlə bağlı mənasız gözləntilərə qapılmayın.



Cazibə və ya vəd nə qədər maraqlı olsa da, sizinlə bağlı gözləntilər bir o qədər artacaq.



Buğa - Fobos və Sinopenin münasibətləri günü sərt, çərçivəli yaşama çevirəcək. Tərəfdaşınız stabillik və təminata ehtiyac duyursa, fəaliyyət ərazisini dəqiq müəyyənləşdirin, fərdiyyətçiliyinizi qoruyaraq uğurunuzu nümayiş etdirin. İşdə və evdə qayda yaradın.



İstənilən söz, hadisə və əşyaya doğru yer tapın. Bütün bunlar sizə olan etibarı artıra bilər.

Münasibətlərə yenidən nəzər salın, yaxın insanın hisslərinə dəyər verin. Ehtiyac yaranarsa, yeni aksentə əl atın. Kollektivdə hadisələrin inkişafını müşahidə edin.



Səhvinizi və ya məğlubiyyətinizi səbirsizliklə gözləyən bədxah var.



Əkizlər - Mimasa və Ledanın münasibətləri ətrafınızda baş verən hədisələrin sizi gərginlikdə saxlamasına rəvac verəcək. Rəqiblər qaydaları pozacaq, "partizan savaşı" aparacaq, sizi cavab tədbirlər barədə düşünməyə vadar edəcək.



İstənilən situasiyada özünüzü zəif göstərməyin, vicdanınızı aldatmağa çalışmayın.

Tələsməyin. Aramla davransanız, kobud səhvlər etməzsiniz.



Gün çoxlu faydalı məqamlar bəxş etsə də, bir neçə mürəkkəb sual və tapşırığı da gündəmə gətirəcək.

Gözləntiniz və ya gördüyünüz işdə nöqsan aşkarlanacaq. Olanla kifayətlənməsəniz, nəyisə dəyişməyə can atın, "olmaz" sözünü unudun. Yeni işə başlasanız, sizi çətinlkilər gözləyir.



İstənilən halda əvvəlki günlərlə müqayisədə bu gün işlər iki dəfə çoxdur.



Xərçəng - Neptun və Plutonun münasibətləri hisslərinizdə qarışıqlıq, işlərinizdə isə rasionallıq yaradacaq. Mümkün qədər tez həll etmək istədiyiniz işlərlə məşğul olun.



Əvvəlki dönəmlərlə müqayisədə indi daha çox güzəştə getməli olacaqsınız.

Hadisələrə təsir imkanlarınız çox azdır. Dəyişikliklərin məğzini anlamağa çalışın. Əməllərlə yanaşı, alınan məlumatların təhlilində aktiv olun.



Maddi məsələlərdə gözləntiləriniz doğurlmaya bilər. Gərəkli nə isə almaq və ya gəlir əldə etmək şanslarınız yox deyil, amma perspektivlər aydın deyil. Belə gözləntilər işin artmasına, planlaşdırılmamış fəaliyyətə səbəb ola bilər.



Münasibətlərin aydınlaşdırılmasında fəallıq etməyə can atsanız, ötənlərdəki səhvlər xatırlanacaq.

Gərəksiz insan və lazımsız əşyalardan qurtulmaq üçün düşərli gündür.



Şir - Lisiteya və Pasifenin münasibətləri təşəbbüslərinizlə ideyalarınızın təqdimatı üçün uğurlu gün deyil. Planlarınızı açıqlamayın, əks halda onlardan rəqiblər yararlana bilərlər. Diqqəti özünüzə cəlb etməyin.



Sıçrayışdan, atılımdan əvvəl bəzən bir qədər dincəlmək, istirahət etmək gərəkdir

Sizə lazım olan özü yaxınlaşacaq. Amma bu gün yox.

Az sonra işlər artacaq. Hazır olun, yaşamınızda qayda yaradın. Hadisələrin gözlənilməz inkişafına, yaxud da emosiyaların qəfil dəyişkənliyinə hazırlaşın.



İşdə və evdə qayda yaradın. Bütün bunlar gərginliyi azaltmağa, sizi müxtəlif tərəflərə çəkən təmayüllərin öhdəsindən gəlməyə imkan verəcək.



Qız - Hiperion və Mimasın münasibətləri yaxın ətrafınızda anlaşılmazlıq, dolaşıqlıq yarada bilər. İş yoldaşı və ya tərəfdaşlarınızdan biri "oyun"dan çıxa bilər.



İşgüzar və şəxsi həyatda "boşalan" yeri doldurmağa tələsməyin. Macəralarınızda hadisələrin maraqlı düyününə düşə bilərsiniz. Belə düyünlər o qədər də təhlükəsiz deyil.



Yaxın adamla münasibətlərdə mübhəm məqamlar çox olacaq. Həmin məqamlara sakit yanaşın. Heç nə tələb etməyib araşdırmağa çalışmasanız, yetərincə maraqlı sözlər eşidəcəksiniz.



Nigaranlıq və incikliyinizə cavab alacaqsınız. Amma nəyisə düzəltməyə, müdaxiləyə tələsməyin. Təşəbbüskar bu gün siz olmamalısınız.



Tərəzi - Amalteya və Demosun münasibətləri sizdən maddi məsələlərdə çox realist davranmağı tələb edir. Bu yaxınlara qədər ciddi önəm verdiyiniz insana münasibətlərinizdə soyuma müşahidə oluna bilər.



Yanlışlıq, səhv nəticələrdən, ən başlıcası isə rifahınıza və durumunuza zərbə vura biləcək addımlardan qaçın.

Sizə yaxın olan insanın müdrikliyində dayaq arayın, yaxşı məsləhəti qulaqardına vurmayın.



Məqsədə doğru aparan yolda ciddi maneələr yarana bilər. Vasitə və ya fiziki resurslarınızın rəqabətdə qalib gəlməyinizə bünövrə olmasına çalışın. Yaşam sizi heç sevmədiyiniz seçimə vadar etsə də, gərginlik və yorğunluğun bir qismi aradan qalxa bilər.



Evdə, işdə qayda yaradın, təmirə ehtiyac duyan əşyanı sazlayın.



Əqrəb - Uran və Merkurinin münasibətləri istənilən problemlərlə ifrat səyləri, habelə lazımsız təvəccöhləri kənarlaşdırmağı məsləhət bilir.



Hissiyatınızı dinləyin. Başqasanın dalğasına asanlıqla uyğunlaşsanız da, situasiyaya təsir cəhdlərinə baş vurmayın. Tənbəllik və ya alternativ maraq səylərinizi üstələməsin. Emosional durumu təhlil etmək şansından yararlanın, sizi narahat edən və ya geri çəkən məqamı anlayın.

Vəziyyət, oyun iştirakçıları, prioritet və məqsədləriniz dəyişir.



Diqqətinizi yeni marağa yönəldəcək və ya maddi-maliyyə perspektivlərinə faydalı əlavə olacaq yeni tanışlıq baş tuta bilər.



Xüsusi gərginlik tələb etməyən işlərlə məşğul olun, tanışlarla əlaqələrə diqqət yetirin, onların istək və qayğılarını anlayın. Sizinlə manipulyasiya etmək istəyənlərə imkan verməyin.



Oxatan - Uran və Saturnun münasibətləri maraqlar toqquşmasında müşahidəçi mövqeyi tutmağı məsləhət bilir. Öhdəlik və həvalə edilmiş işi yerinə yetirin, yeni ideya və planlarını bəyan edərək sizə yeni iş tapşırmaq istəyən adamların çağırışlarına məhəl qoymayın.



Bu gün başqalarının energetikası sizə nə qədər az təsir edərsə, bir o qədər yaxşıdır.

Kimsə peyda olaraq sizə maddi və mənəvi dəstək verə bilər. Yardım və düz yola yönləndirilmək də istisna deyil. Cari problemlərin həlli belə, yaradıcı potensialınızı stimullaşdıra bilər.



Həyatdan kam almaq, dostlarla görüş, hədiyyələr üçün düşərli gündür. Bununla yanaşı, narahatlıq və nigaranlıq da hiss oluna bilər.

Səhhətinizə və istirahətə daha çox vaxt ayırın.



Oğlaq - Serera və Yupiterin münasibətləri sizə seçim anının yaxınlaşdığını bildirir. Fəqət, təminat və vasitələrin kasadlığı seçimi çətinləşdirə bilər. İstənilən şübhəni təhlil edin, fikirləşmək və qərar verməyə vaxt ayırın. İşdə həmkarlarınız, biznesdə tərəfdaş, təhsildə dost və rəfiqənin fikrini nəzərə alın.



Yaxın ətrafınızdakı insanlar ümumi işə pul yatırmağa hazırdır?

Başlanan işləri yarımçıq qoymayın. Şəxsi münasibətlərdəki qərar və addımlarınız da çətinlik yarada bilər. Situasiyalardakı yanlışlıqların aradan qaldırılması, yardıma ehtiyac duyanlara dəstək olmaq, nasaz və ya sıradan çıxmış əşyaların təmiri, yaşam məkanında qayda yaradılması ilə məşğul olmağa dəyər.



Əyləncə və istirahət üçün əlverişsiz gündür.

Xəstə olana axşam baş çəkin, emosional travma almışa dəstək olun, valideynlərə zəng vurun.



Dolça - Haumea və Makumakenin münasibətləri nüfuzlu insanla aranızdakı münasibətləri gərəcək. Təzyiqlərə məruz qaldığınızı düşünəcəksiniz. Yaxın ətrafınızdakı insanların tələblərlə təzyiqləri rahat işə imkan vermir, həyatın tempi sürətlənir.



Yaxşı olar ki, situasiyada güzəştli məqamlar tapın, hamının sizə borclu olduğunu düşünməyin. İmicdə zəruri dəyişikliklərlə bağlı düşünmək üçün əlverişli vaxtdır.

Zərərli vərdişləri keçmişdə qoymaq, yeni təmrinlərə başlamaq, ya da pozitiv fəaliyyətlə məşğul olmaq zamanıdır.



Maddi-maliyyə məsələləri xüsusi diqqət tələb edir.

Pulunuz varsa, alış-veriş edin, amma bədxərcliyə yol verməyin. Bəzəkli dükanlara aldanmayın: hər şeyi olduğundan baha almaq və aldanmaq istəyirsinizsə, başqa məsələ.



Gözəllik salonu, bərbərxanaya baş çəkməyi sabaha saxlayın. Şəxsi münasibətlərdə ekstravaqantlığa yol verməyin.



Balıqlar - Serera və Neptunun münasibətləri qüvvənizi, enerjinizi artıracaq. Bəndlərin dağılması, divarların alt-üst edilməsi, daxili qiyam və zahirdəki şərtlərə üsyan mümkündür. Bütün bunlar yaşamda ciddi dəyişikliklərə səbəb ola bilər.



Ulduzlar belə situasiyanı müəyyənləşdiriblər. Emosiyalarınıza hakim olun.

Şərtlərin dəyişməsini istəməsəniz də, hazırlaşın.

Əlavə güzəşt və kompromislərə getməyiniz, əlavə iş görməyiniz gərəkdir.



Planlarınızın dəyişməsi barədə ailə üzvlərinizə açıqlama verin. İş yerini dəyişmək və ya təhsil aldığınız yerdə reallaşdırmaq istədiyiniz əməllə bağlı yaxşı düşünün. Niyyətinizi gerçəkləşdirməyə tələsməyin.

Dünən gecə gördüyünüz yuxunu anlamağa çalışın, məsləhətlərə qulaq asın.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.