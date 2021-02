Axşam saatlarından havanın kəskin dəyişməsi paytaxt Bakıda bir sıra problemlərə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, çovğunla müşayət olunan qar paytaxtın bir sıra yollarında avtomobilin hərəkətində çətinlik yaradıb. Belə ki, nəqliyyat vasitələri yolların sürüşkən olması səbəbindən problemlərlə üzləşiblər. (unikal.org)

