Çempionlar Liqası: "Bavariya" və "Çelsi"dən qələbə

Bu gün Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinin daha 2 oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Atletiko” “Çelsi”ni qəbul edib və 0:1 hesabı ilə. uduzub. Qarşılaşma pandemiya səbəbindən Rumıniyanın paytaxtı Buxarestdə keçirilib. Digər oyunda isə “Bavariya” "Latsio"nun qonağı olub və 4:1 hesabı ilə qalib gəlib.

23 fevral



1/8 final mərhələsi, ilk oyunlar

00:00. "Atletiko" (İspaniya) - "Çelsi" (İngiltərə) - 0:1

Qol: Jiru, 71

Buxarest, “Nasional” stadionu

Baş hakim: Feliks Brix (Almaniya)

00:00. "Latsio" (İtaliya) - "Bavariya" (Almaniya) - 1:4

Qollar: Levandovski, 9 (0:1), Musiala, 24 (0:2), Sane, 42 (0:3), Aserbi, 47-avtoqol (0:4), Korrea, 49 (1:4)

Roma, “Olimpiko” arena

Baş hakim: Orel Qrinfeld (İsrail)

