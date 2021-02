Qarlı hava nə qədər davam edəcək? - AÇIQLAMA

Ölkə ərazisində əlverişsiz hava şəraiti bugün gün ərzində davam edəcək, fasilələrlə qar yağacaq, bəzi rayonlarda qarın yaması intensiv olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin direktoru Umayra Tağıyeva bildirib ki, Azərbaycana çox soyuq hava kütləsinin daxil olması nəticəsində hava şəraiti kəskin dəyişib. Respublikanın əksər rayonlarına qar yağıb.Bakıda və Abşeron yarımadasında əmələ gələn qar örtüyünün hündürlüyü 5 sm-ə yaxındır. Ən çox qar Böyük Qafqazın rayonlarına düşüb ki, burada əmələ gələn qar örtüyünün hündürlüyü yarım metrə çatıb:

"Bu proses güclü küləklə, çovğunla müşayiət olunub. Rayonlarda küləyin maksimal sürəti saniyədə 28 metr, Bakıda və Abşeron yarımadasında 25-28 metrə çatıb ki, bu da açıq dənizdə dalğanın hündürlüyünün 6 metrə qədər qalxmasına səbəb olub".

U.Tağıyeva əlavə edib ki, fevralın 25-də səhər saatlarından başlayaraq, proses səngiyəcək.yağıntılar tədricən kəsiləcək.

