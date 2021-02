Qarlı hava şəraiti ilə bağlı Ağsu dolaylarında vəziyyət çətinləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gecə saatlarından yağan güclü qar yolun buz bağlamasına səbəb olub.

Nəticədə Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun Ağsu dolayları ilə hərəkət tam dayandırılıb.

Hazırda avtomobillər Şamaxı rayonundan Muğanlı-İsmayıllı yoluna yönləndirilib.

