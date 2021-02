Bu istiqamətlər üzrə avtobuslar hərəkət edə bilmir - SİYAHI

Hazırda Bakıda bəzi yollarda meteoloji amillər səbəbindən nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən də sərnişin avtobuslarının hərəkətində çətinliklər var.

Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bəzi istiqamətlərdə avtobuslar hərəkət sxemi üzrə tam hərəkət edə bilmir.

Bu ərazilər aşağıdakılardır:

Yeni Yasamal (M.Xiyabani və Ə.Əhmədov küçələri)

Günəşli

Hövsan

Şüvəlan

Binə

Badamdar

Xırdalan

Müşviq

Mehdiabad

Digah

Masazır dairəsi

Kürdəxanı yolu

Məmmədli və Yanardağ yolu

Biləcəri enişi

Xutor adlanan ərazidən Azadlıq prospekti istiqaməti

Baksol yolu

Zığ yolu

Salyan şossesi

Bibiheybət yolu

Bakı dairəvi yol

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.