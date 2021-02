Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 finalın daha 2 oyunu keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Atalanta” doğma meydanda "Real"la qarşılaşacaq.

Günün digər matçında isə “Mançester Siti” Münhenqladbax “Borussiya”sının qonağı olacaq.

Qeyd edək ki, bu komandalar arasında cavab görüşləri martın 18-də oynanılacaq.



Çempionlar Liqası, 1/8 final



24 fevral

00:00. “Atalanta” (İtaliya) – “Real” (Madrid, İspaniya)

00:00. “Borussiya” (Münhenqladbax, Almaniya) – “Mançester Siti” (İngiltərə)

