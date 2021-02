Yolun buz bağladığını görən yol polisi GÖRÜN NƏ ETDİ - Nümunəvi hərəkət / FOTO

Ötən gecədən yağan güclü qar Bakıda nəqliyyatın hərəkətində problemlər yaradıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, Bakının əsas küçə və yollarına xüsusi texnika ilə qum və duz səpilsə də, şaxtalı hava şəraiti yolların yenidən buz bağlamasına səbəb olub.

Belə şəraitdə polis əməkdaşının nümunəvi hərəkəti diqqət çəkib. Belə ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısındakı yolayrıcında dayanan polis əməkdaşı marketdən öz hesabına aldığı duzu yerə səpməsi diqqətdən yayınmayıb.

Fotoları təqdim edirik:

