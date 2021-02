ABŞ-ın Kaliforniya əyalətində yüngül mühərrikli təyyarə ilə avtomobil toqquşub.

Metbuat.az xəbər verir ki, layner havaya qalxandan sonra mühhərikdə baş verən texniki nasazlıq səbəbilə magistrala təcili eniş etmək məcburiyyətində qalıb. Nəticədə qəza qaçılmaz olub. Tələfat qeydə alınmayıb.

Metbuat.az

