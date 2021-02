Azərbaycan vətəndaşları martın 1-dən etibarən neqativ PCR testi ilə Gürcüstana hava yolu ilə səyahət edə biləcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri İrakli Qaribaşvili bildirib.



Onun sözlərinə görə, martın 1-dən etibarən Ukrayna, Qazaxıstan, Ermənistan, Rusiya və Belarus vətəndaşları da eyni qayda ilə səyahət edə biləcəklər. Lakin ölkənin quru sərhəd-keçid məntəqələrində cari rejim saxlanılacaq.

