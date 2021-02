"ATV"- nin aparıcısı Aytən Səfərova səhər saatlarında işə gələrkən elə televiziyanın pilləkənlərdə yıxılıb.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə aparıcı özü sosial media hesabında məlumat verib.

O, yıxılma anının videosunu paylaşaraq, bu sözləri yazıb:

"Heç yerdə görmədiyiniz an. Aytən Səfərovanın yıxılmasını gözləyənlər üçün".

Sözügedən videonu təqdim edirik:

