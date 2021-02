NASA-nın aparatı Marsda yadplanetlilərlə qarşılaşıb? - FOTOLAR

NASA-nın “Perseverance” aparatının Mars planetindən göndərdiyi fotolarda bəzi detalların gizlədildiyi barədə iddialar yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəzi xarici KİV-lərin iddiasına görə, NASA şəkillərdə olan bəzi reallıqların görünməməsi üçün onları gizlədib. Gizlədilən məqamların detallarına dair məlumat yoxdur. Lakin sosial mediada ufoloqlar tərəfindən yayılan iddiaya görə, gizlədilən məqamlar yadplanetlilərlə bağlı ola bilər. NASA fotolarla bağlı iddiaya hələlik cavab verməyib.

Qeyd edək ki, 7 aylıq uçuşdan sonra NASA-nın “Perseverance” aparatı ötən həftə təhlükəsiz şəkildə Mars planetinə eniş edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

