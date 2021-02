Qazaxıstanda ötən sutka ərzində yeni növ koronavirusa (COVİD-19) 795 yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin Səhiyyə Nazirliyindən bildiriblər ki, ölkədə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 210 357 nəfərə çatıb, onlardan 2 540 nəfəri isə vəfat edib.

