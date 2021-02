Xəzər dənizinin ləpədöyən hissəsində donma qeydə alınıb.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, Şabran rayonunun Qilqilçay ərazisində Xəzər dənizinin ləpədöyən hissəsi buz bağlayıb.

