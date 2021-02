Qarlı hava Bakıda fəsadlar törətməkdə davam edir.

Metbuat.az trend-ə istinadən xəbər verir ki, yolların qarlı olması səsəbindən avtomobil qəzaları davam etməkdədir.

Onlardan biri də, bu gün səhər Bakı dairəvi 1 yolunda, Lökbatan istiqamətində qeydə alınıb.

"Mercedes" markalı avtomobil sürücüsü yolun qarlı olması səbəbindən idarə etməni itirərək yol kənarına çırpılıb. Ətrafdakı insanların köməyi ilə avtomobilin sürcüsü maşından çıxarılaraq ilkin yardım göstərilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.