"Pakistan Beynəlxalq Hava Yolları" (PIA) şirkəti Azərbaycana yeni reyslərin açılacağını elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, martın 14-dən etibarən Lahor-Bakı marşrutu ilə həftədə iki dəfə reyslər keçiriləcək.

Bundan başqa, Pakistan aviaşirkəti Əfqanıstan və Özbəkistana olan reyslərin sayını artırmağı planlaşdırır.(Trend)

