Ermənistanda baş nazir Nikol Paşinyanın istefasının tələb edən müxalifət itaətsizlik aksiyalarının bərpa edib.

Metbuat.az-ın erməni KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, etirazçılar Yerevanda bir sıra küçələri bağlayıb.

Aksiya zamanı "Nikolsuz Ermənistan" kimi şüarlar səsləndirilib.

"Daşnaksutyun" partiyasının üzvü Gerasim Vardanyanın sözlərinə görə, itaətsizlik aksiyaları N.Paşinyanın istefasınadək davam edəcək.

