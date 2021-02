2032-ci il olimpiadasının məkanı bəlli oldu

Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (IOC) İcraiyyə Komitəsi Avstraliyanın Kvinslend ştatını 2032-c ildə keçiriləcək Yay Olimpiya Oyunlarına əsas namizəd kimi təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə IOC-un prezidenti Tomas Bax mətbuat konfransında bildirib.

Kvinslend ştatının inzibati mərkəzi Brisben şəhəridir.

"Komissiya "Brisben-2032" Təşkilat Komitəsi və Avstraliya Olimpiya Komitəsi ilə XXXV Olimpiya Oyunlarının mümkün təşkilinə dair danışıqlara başlamağı tövsiyə edib. İcraiyyə Komitəsi intensiv müzakirələrdən sonra bu tövsiyəni yekdilliklə təsdiqləyib", - deyə Bax vurğulayıb.

Məsələ ilə bağlı yekun qərar IOC-un 2021 və ya 2022-cü il Sessiyasında qəbul olunacaq.

Qeyd edək ki, Brisbenlə yanaşı, 2032-ci il Oyunlarını keçirmək istəyini Doha (Qətər), Budapeşt (Macarıstan), Reyn-Rur regionu (Almaniya), Çendu və Çuntsin (hər ikisi Çin) ifadə edib.

